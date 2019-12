Message à la Nation : Deby réitère sa promesse d’intégrer 20 000 jeunes en 2020

INTÉGRATION – A l’occasion du message du nouvel an, le chef de l’État Idriss Déby Itno a réitéré sa promesse d’intégrer à la Fonction publique 20 000 jeunes en 2020. Cette fois-ci, le président de la République va encore plus loin. Il promet d’augmenter ce nombre à plus de 20 000 diplômés sans emploi sans donner des détails.

La situation des jeunes et des femmes sera toujours au centre de nos attentions. Au total, 20.000 diplômés seront intégrés à la Fonction Publique. De même , l'entreprenariat des jeunes et des femmes sera soutenu. — Idriss Deby Itno (@IdrissDebyI) December 31, 2019

Le moment est très indiqué pour le chef de l’État de rassurer la jeunesse qui attend depuis 2016, date à laquelle le gouvernement a gelé l’intégration à la Fonction publique. Cette assurance vient aussi taire les doutes nés suite à l’adoption de la Loi de Finances 2020 qui ne précise pas cette promesse présidentielle. La Loi de Finances 2020 stipule que : « des remplacements numériques seront opérés pour remplacer les départs à la retraite… » sans plus de détails encore moins des dates.

Les réponses données par le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin lors de l’adoption du budget de l’État à l’Assemblée nationale n’a pas rassuré les jeunes qui frappent à la porte de la Fonction publique.

Dans tous les cas, le président de la République avait promis le 16 août 2019, à la présentation officielle des médecins formés à Cuba, que : « dès 2020, au total 20 000 diplômés sans emploi seront intégrés dans tous les domaines ».

En effet, dans le cadre des mesures dites « de redressement économique », depuis 2016, le gouvernement a gelé l’intégration à la Fonction publique pour juguler la crise économique et financière qui a durement frappé le pays fin 2015.