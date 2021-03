« Mérite agricole » : la dignité qui distingue les acteurs du monde rural

Un an après l’indépendance du Tchad, le président Ngarta Tombalbaye a, par décret n°130/PG du 18 juillet 1961, créé l’Ordre du Mérite agricole, adossé à l’Ordre national du Tchad. Retour sur cette distinction si particulière, moins connue du public.

L’Ordre du Mérite agricole est destiné en premier lieu à reconnaître et à récompenser les services rendus à la République du Tchad par les agriculteurs, les éleveurs, les pasteurs, les pêcheurs, les sylviculteurs et les exploitants des produits des forêts, qui se seront distingués par leur travail et leurs réalisations. Il récompense aussi les personnes qui auront contribué par des services distingués à la promotion de la société paysanne notamment par la modernisation des méthodes, la sélection des espèces, le développement du genre civil, de la commercialisation des produits, l’encadrement et la diffusion de l’enseignement des techniques.

L’Ordre du Mérite agricole comporte trois grades à savoir chevalier, officier et commandeur. Il est conféré dans ses grades par un décret du chef de l’Etat, après avis du conseil des ministres. Nul ne peut être l’objet de nomination s’il n’est âgé de 25 ans révolus.

De ce fait, la promotion au grade d’officier est subordonnée à une ancienneté de cinq ans dans le grade de chevalier et celle au grade de commandeur est subordonnée à une ancienneté de cinq ans dans le grade d’officier. Toutefois, par dérogation, les conditions d’ancienneté peuvent être réduites pour services exceptionnels qui doivent être énoncés et circonstanciés dans le décret de nomination ou de promotion.

Par dérogation temporaire, pendant les trois premières années de la création de l’Ordre, il pourra être procédé à des nominations directes aux grades d’officier et de commandeur.

Ainsi, l’insigne du Mérite agricole est constitué par une étoile de 10 millimètres de diamètre, étoile à 6 branches émaillées vert-émeraude, bordées d’’un liseré d’argent avec boutons d’’arrêt d’argent. Le centre de l’étoile est occupé par un cercle de 14 millimètres de diamètre contenant une bordure de 2 millimètres de large de couleur vermillon limitée par deux filets dorés et portant les mots République du Tchad Mérite Agricole. A l’intérieur de la bordure est inscrite sur une couronne dorée constituée à droite par une tige de mil avec épis, à gauche par une tige de cotonniers avec capsules. Elle est reliée au ruban qui la supporte d’abord par une agrafe argentée de 7,5 millimètres de haut, puis par un anneau dorée de 8,5 millimètres de diamètre, portant à son sommet deux épis de blé dorés entrelacés reposant sur la base du ruban.

Le ruban de 37 millimètres de large est de couleur brun-orange avec deux bandes verticales de couleur vert-émeraude de 6 millimètres de large, situées chacune à 3 millimètres du bord du ruban.

L’insigne du grade de chevalier est celui décrit ci-dessus. Celui du grade d’officier est cet insigne avec rosette sur le ruban et celui de commandeur est constitué par la médaille de 60 millimètres de diamètre portée en cravate aux couleurs du ruban.

Les barrettes sont constituées par un ruban, celle d’officier portant une rosette, celle de commandeur une rosette sur canapé argent.

Nul ne peut porter une des distinctions de l’Ordre avant l’enregistrement de son brevet par la chancellerie. Toute attribution de décoration dont le brevet n’aura pas été enregistré avant le délai d’un an à compter de la date du décret de nomination sera considérée comme nulle et non avenue. En outre les personnes se trouvant dans ce cas ne pourront faire l’objet d’une nouvelle nomination avant le délai de trois ans. L’’enregistrement du brevet est subordonné à l’acquit des droits de chancellerie.

Si chaque année des personnalités sont désignées et promues aux grades de l’Ordre national du Tchad, le Mérite agricole est moins connu et sa distinction passe sous silence ou elle ne se fait pas du tout.