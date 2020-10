“Même s’ils ont exclu l’essentiel des Tchadiens, observons la couleur de la fumée qui résultera de leur conclave contre-nature”, Succès Masra

POLITIQUE – En marge du 2e forum national inclusif qui se déroule du 29 au 31 octobre, le parti “les transformateurs” s’est adressé aux Tchadiens. Analyse, décryptage du premier forum national inclusif, propositions pour le deuxième forum, étaient au rendez-vous.

Ce 28 octobre, le parti “les transformateurs” a fait une communication. C’était pour faire le bilan du premier forum national inclusif mais aussi, faire une analyse de la politique tchadienne de manière générale ainsi que des propositions pour le 2ème forum national inclusif.

Un appel à la résistance civile

Le président des transformateurs Masra Succès a, à cette occasion, appelé les Tchadiens à se tenir prêt. ” Préparez-vous à entrer en résistance civile pour obtenir les progrès qui ne peuvent plus attendre. Observons ensemble ce qui sera fait, dit et décidé lors de ce forum. “

Succès Masra s’est également exprimé sur son “exclusion” des travaux du FNI. “Même s’ils ont exclu l’essentiel des Tchadiens, observons la couleur de la fumée qui résultera de leur conclave contre-nature“, a-t-il instruit. Et de poursuivre : ” chacun des Tchadiens et Tchadiennes a, au fond de lui, le sentiment qu’il s’agit d’une messe déjà dite dont les ficelles sont tirées depuis le palais rose. Et si au dernier moment, Monsieur Déby se réveillait de son sommeil et acceptait enfin, par le miracle d’une transformation qui pourra s’opérer cette nuit, de ne plus laisser le Tchad s’enfermer et faisait un pas décisif pour annoncer un changement radical ? Le bénéfice du doute jusqu’à la fin, la fin c’est dans quelques heures “.

La lutte pour la dignité et la justice

Le leader des “transformateurs” invite les Tchadiens à entamer une nouvelle lutte contre la justice et la dignité. « Si à l’issue de tout cela, nous évaluons ensemble que rien de substantiel et de crédible ne résulte de cette messe entre copains choisis, alors, mes chers compatriotes, je vous propose que nous entamions une nouvelle phase de notre lutte pour la justice et la dignité. »