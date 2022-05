Média : Hadjé Bintou Kachallah Kasser prend la direction générale de l’ATPE

BREVE – L’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE) a une une nouvelle directrice générale. Par un décret rendu public ce lundi 23 mai, Hadje Bintou ok Kachallah Kasser est nommée directrice générale de l’ATPE. Elle est secondée de Khalil Mahamat Ibrahim.

L’ATPE traverse une grave crise de fonctionnement depuis plus d’un an. La seule agence que compte le Tchad ne paraît plus. Il n’y a que son site web qui est très rarement alimenté. Son personnel en chômage technique a manifesté plusieurs fois pour déplorer l’inaction de l’autorité de tutelle pour sauver l’agence de cette mort lente. Avec l’arrivée de cette nouvelle équipe, peut-être que les choses bougeront favorablement.