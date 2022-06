Média : 25 journalistes points focaux sont en formation sur la protection des droits de l’enfant

Le gouvernement en collaboration avec la maison de médias, l’union des journalistes tchadiens et l’UNICEF forme 25 journalistes (points focaux) sur la protection des droits de l’enfant dans les médias. L’atelier se tient à Mara.



L’atelier se tient à la période où le Tchad célèbre le mois de l’enfant africain commémoré chaque mois de juin. Dans le contexte des enfants au Tchad, la barre relative à la mortalité infantile a connu une baisse légère selon les donnés fournies par l’UNICEF. « La mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans est passée de 133 pour 1000 naissance vivantes en 2014 à 122 en 2015».



Du côté de l’éducation, les résultats ne sont pas satisfaisants. Les données montrent qu’en 2019, 61,3% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’étaient pas scolarisés.



En ce qui concerne la protection de l’enfance, l’enregistrement des naissances a doublé entre 2014 et 2019. En 2014 le nombre des enfants de moins de 5 ans était de 12%, en 2019 il a atteint 25,7%. celui des enfants de moins d’un an est passé de 11% à 21,5% en 2019. Selon les données de l’UNICEF le taux de possession d’un certificat de naissance s’est également amélioré. Il est passé de 9 à 22,6% pour les enfants de moins de 5ans.



Cet atelier organisé par l’Union des journalistes tchadiens en collaboration avec le ministère de la communication et l’UNICEF s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des hommes de médias sur la protection des droits de l’enfant. Les objectifs que visent les organisateurs s’étendent sur 5 points. Ils sont notamment :



-Renforcer la capacité de 25 journalistes points focaux sur les thématiques prioritaires de l’UNICEF;

-Améliorer les connaissances des journalistes points focaux sur la convention relative aux droits de l’enfant;

-Outiller les 25 points focaux en techniques de traitement de l’information favorables à la protection des enfants dans les médias;

-Permettre aux hommes de médias de prendre connaissance du cadre juridique en lien avec la protection des enfants dans les médias ;

-Donner une opportunité aux journalistes de gérer les fakes news sur les réseaux sociaux.



A travers cet atelier qui durera 3 jours, il est attendu des résultats suivants des connaissances accrues sur des: thématiques prioritaires de l’UNICEF ; du traitement et de la diffusion des informations sur la protection et l’image des enfants dans les médias; la gestion des fakes news sur les réseaux sociaux en lien avec les enfants; la production et diffusion des contenus traitant des questions de l’enfance et mentionnant l’UNICEF.