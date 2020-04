Mayo-Kebbi Est : un mort et deux blessés, victimes de bavure des hommes en treillis

Ce jeudi 02 avril, aux environs de 9 heures, un élément de la GNNT (Garde nationale et nomade du Tchad), membre de l’équipe mixte de contrôle, en faction à Mouroup sur la route de Fianga a tiré sur une moto qui avec à son bord trois personnes.

Selon le témoignage de la force mixte, chargée du suivi des mesures de prévention contre le Covid19, après plusieurs tentatives d’interception des trois passagers à bord d’une moto en direction de Gounou- Gaya, de retour d’une obsèque, une poursuite s’en est suivi.

À leur poursuite, un élément de la GNNT a ouvert le feu dont la balle a atteint mortellement les deux passagers adultes et frôlé un enfant de 4 ans. Selon nos sources, l’une des victimes a succombé aussitôt à la suite de ses blessures. L’autre passager est dans un état critique et l’état de l’enfant est moins inquiétant. Le corps serait remis aux parents et les blessés sont transférés à l’hôpital provincial de Bongor.

L’auteur de cette bavure est arrêté par les autorités administratives et judiciaires pour répondre de ses actes.