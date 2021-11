Mayo-Kebbi Est : les raisons de la suspension du préfet de la Kabbia et du sous-préfet de Pont Carol

Le 9 novembre, le préfet du département de la Kabbia et le sous-préfet de Pont Carol ont été suspendus par le gouverneur du Mayo-Kebbi Est, Mahamat Yaya. Il s’en explique.

La gestion du marché de Pont Carol oppose les autorités administratives du département de la Kabbia. En l’occurrence le préfet Abdoulaye Abdallah, et le sous-préfet de Pont Carol, Moussa Hissein. Ce dernier a donc saisi le gouverneur pour trancher ce litige, mais l’affaire a éclaté au grand jour. « Il y a eu une altercation entre le préfet de la Kabbia et le sous-préfet de Pont Carol. Ce dernier a enregistré sa conversation avec le préfet. Il m’a appelé pour me rendre compte. Le temps pour moi de prendre des dispositions et les confronter pour trouver de solution, il a balancé ça sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas un champ administratif », déplore le gouverneur du Mayo-Kebbi Est, Mahamat Yaya.

« Ce n’est pas normal qu’il nous enregistre pendant que nous nous entretenions. S’il enregistre le préfet pour avoir des éléments ça peut se comprendre, mais moi il m’enregistre pour quelle raison ? », s’interroge Mahamat Yaya.

Pour le 1er magistrat de la province, l’attitude affichée par ces deux autorités n’est pas exemplaire. « Le préfet dit qu’il veut contrôler le marché de Pont Carol. Il accuse le sous-préfet de malversation. Certains disent que le préfet a mis ses gars pour lui faire des recettes. En tout état de cause, ni l’un ni l’autre ne doit se comporter de cette manière », recadre-t-il.

« Si le préfet reproche quelque chose au sous-préfet, ce n’est pas comme ça qu’il devrait agir. Si le sous-préfet estime que le préfet a agi en dehors de ses attributions, qu’il a tenu des propos qui ne sont pas tolérés dans l’administration, il devrait, après m’avoir rendu compte, attendre que je puisse moi-même prendre ce dossier en main et trouver de solution », explique le gouverneur. A la suite de cette « querelle », et estimant que ces deux autorités ne sont pas « solidaires », Mahamat Yaya a décidé de les suspendre.

Nos tentatives pour avoir les versions du préfet de la Kabbia et le sous-préfet de Pont Carol ont été vaines.