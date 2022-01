Mayo-Kebbi Est : le nouveau préfet de la Kabbia prend fonction

Nommé le 31 décembre 2021, le nouveau préfet de la Kabbia, Beramgoto Germain, a pris fonction le 27 janvier à la place publique de Gounou-Gaya.

Beramgoto Germain succède à Dassidi Moussa à la tête du département de la Kabbia. Le préfet intérimaire sortant n’aura géré la Kabbia que pendant 2 mois. En installant le nouveau préfet, le secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi Est, Djingar Lazare, lui a rappelé quelques principes et valeurs à défendre.

Il a énuméré l’autorité de l’État, la protection de l’environnement, l’observation stricte des mesures contre la Covid, la sécurité des personnes et de leurs biens, la ponctualité et l’assiduité au travail, le respect de la hiérarchie, le respect rigoureux des lois et règlements en vigueur, la lutte contre la corruption comme mission confiée au nouveau préfet.

Beramgoto Germain dit être conscient des défis qui l’attendent. Il dit compter sur la collaboration de la population pour le développement de la Kabbia. « Le département de la Kabbia est le vivier important de production de coton, du riz et une zone d’élevage par excellence. Les portes de mon bureau et de ma résidence seront toujours ouvertes pour vous recevoir. J’aurai une oreille attentive pour vos conseils et orientations et surtout la recherche des voies et moyens du développement de notre circonscription administrative, la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens. Quant aux gens de mauvaise foi, je leur dirai de s’abstenir de m’approcher ».

Beramgoto Germain est titulaire d’un DEUG en gestion obtenu à l’université du Tchad, d’un diplôme de l’École nationale d’administration (ENA), section finances et option impôts/douane. Il fut le SG de la province du Logone Occidental, préfet du département de Ngourkosso, maire et secrétaire général de la commune de Moundou.