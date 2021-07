Max Loalngar ou le dernier caillou dans les godasses du CMT

PORTRAIT – Depuis février, il mène une lutte sans merci contre le pouvoir. D’abord celui du père qui briguait un sixième mandat, puis celui de son fils qui a pris la suite après son décès. Qui est donc Me Max Loalngar Yogangnan qui mène la fronde contre les Déby depuis plus de cinq mois ?

Au pouvoir depuis 30 ans, Idriss Déby Itno s’apprête en début d’année 2021 à briguer un sixième mandat. Son camp balise le terrain pour cela. Mais un mouvement regroupant des partis politiques, des associations de la société civile, des syndicats et activistes est créé pour lui barrer la route. Il s’agit de la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma. A sa tête est désigné Me Max Loalngar Yogangnan qui préside la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH) depuis un an.

La cinquantaine révolue, il est titulaire d’un DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées) de Juriste d’affaires obtenu à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal après une maitrise de Droit privé décroché à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Avocat au Barreau du Tchad, depuis 2013, Max Loalngar a exercé comme Economiste, chargé de Programmes, à la Délégation de l’Union européenne du Tchad entre 2003 et 2010. Il a aussi assuré pendant longtemps des vacations à l’Université de N’Djamena, tantôt comme chargé de cours, tantôt comme chargé de travaux dirigés. Auparavant, il a connu un intermède professionnel militaire après une formation à l’Ecole du Commissariat de l’Armée de Terre de Montpellier en France (1995-1997).

Ancien élève du Collège Saint Charles Lwanga (CCL) des prêtres jésuites de Sarh, au sud du Tchad, Max indique avoir bénéficié d’une « forte éducation chrétienne, d’abord d’une éducation familiale protestante, ensuite d’une éducation catholique résultant d’un séjour prolongé dans la famille d’un cousin catholique et aussi de ma formation au CCL ».

Tout ce background, souligne-t-il, a largement déterminé son tempérament marqué par un « rejet total de l’injustice ». « C’est ce qui explique mon engagement militant bénévole, comme défenseur des droits de l’Homme, notamment à la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) dont j’assure la présidence depuis une année après avoir été Secrétaire Exécutif en 2003 ». Il poursuit que c’est ce qui explique aussi qu’il a assez souvent changé d’emplois, ayant été « personnellement victime de violation de mes droits ». Il pense que c’est aussi ce qui lui vaut de coordonner aujourd’hui les actions citoyennes tchadiennes face à « un régime politique des plus répressifs ».

En effet, avec Me Max Loalngar à sa tête, Wakit Tamma se présente ces derniers mois comme le véritable contre-pouvoir. D’abord, sous feu Idriss Déby Itno où la coalition a organisé plusieurs manifestations souvent réprimées pour dire non à un sixième mandat de celui qui a pris le pouvoir le 1er décembre 1990. Ensuite, sous Mahamat Idriss Déby qui a pris la tête du Conseil militaire de transition (CMT) après le décès de son père au combat.

Au début rejeté par une bonne partie de la société tchadienne, le CMT a désormais peu d’adversaires en face. Progressivement la plupart des partis politiques, associations de la société civile et autres ont décidé de prendre leur place au sein de la transition, s’associant de fait avec le CMT.

Aujourd’hui, Wakit Tamma que coordonne Me Max Loalngar est quasiment la seule force qui s’oppose encore au CMT. Après trois importantes manifestations réprimées parfois dans le sang, la coalition a décidé de changer de méthode en prenant langue avec les autorités en vue de l’organisation du dialogue et de la mise en place du Conseil national de transition qui jouera le rôle de parlement transitoire. Toutefois, il y a toujours des points d’achoppement, Wakit Tamma dénonçant notamment une démarche exclusive du CMT.

Ainsi, pendant que tout le monde se bagarre pour faire partie du CNT ou entrer dans le comité d’organisation du dialogue national inclusif, Wakit Tamma pose encore ses préalables. La coalition, sous la houlette de l’avocat Max Loalngar, reste donc comme le dernier caillou dans les godasses du CMT.