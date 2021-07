Marche du 29 juillet : Wakit Tamma se conforme à l’itinéraire du ministère de la Sécurité publique

Initialement prévue pour partir de trois directions, la marche de Wakit va finalement se conformer à l’itinéraire retenu par le ministère de la Sécurité publique. Le mouvement l’a annoncé via un communiqué.





La coordination des actions citoyenne a modifié l’itinéraire de sa marche du 29 juillet. Elle commencera au rond-point Hamama comme l’a décidé le ministère de la Sécurité publique. C’est une décision prise au cours d’une concertation entre les membres dudit mouvement.



La détermination reste la même indique le coordonnnateur, Max Lolngar. “A l’issue de la marche, nous ferons une communication nette et claire à l’égard du CMT. Nous allons agir pour les mettre en difficulté”.



La destination de la marche n’a pas été située. “Si on part de quelque part, on arrivera forcément quelque part aussi“.



La marche du 29 juillet sera contre “la confiscation du pouvoir par la CMT, les violations flagrante systématiques des droits humains et exiger la révision de la charte de transition”. Elle marquera la quatrième protestation organisée par Wakit Tamma, après celles du 27 avril, 8 mai et 19 mai.