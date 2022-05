Marche du 28 mai : Wakit Tamma demande la protection des forces de l’ordre

Wakit Tamma veut marcher le 28 mai. La plateforme demande la protection des forces de l’ordre et invite les marcheurs à éviter des actes de vandalisme.

Ni autorisée, ni interdite, jusqu’à l’heure par les autorités, cette marche connait comme itinéraire l’avenue Ngarta Tombalbaye, du rond-point « deuxième station » au rond-point « Sonasut ». « Cette marche se présente sous plusieurs difficultés et obstacles. Les arrestations de nos leaders constituent la principale de nos difficultés. Nous devons gérer leur absence et la douleur que nous procure l’injustice qui entoure la procédure de leur arrestation, leur incarcération à Klessoum et leur déportation à Moussoro », déplore Wakit Tamma.

Sur les registres des obstacles, le ministère de la Sécurité publique a, selon la plateforme, refusé de réceptionner la demande de marcher. « C’est pourtant la seule procédure disponible. A ce jour, la marche n’est donc ni autorisée, ni interdite. A ce titre, la coordination des actions Wakit Tamma s’estime en droit et légitimité de la tenir le 28 mai », insiste-t-elle.

Par conséquent, Wakit Tamma demande au ministère de la Sécurité publique la protection par les forces de l’ordre et de sécurité des personnes qui participeront à la marche. « Dans ce sens, la coordination demande de la retenue aux forces de défense et de sécurité ».

Elle invite les marcheurs à respecter les biens publics et privés, quelles que soient leurs origines. « Nous dénonçons les conséquences des politiques de la France au Tchad, et non la présence des Français dans notre pays », clarifie-t-elle.