Marche du 14 mai 2022 : Wakit Tamma satisfait mais décline sa responsabilité face aux casses

Elaborant les premiers bilans, Me Max Loalngar, coordonnateur de la coalition Wakit Tamma a exprimé sa satisfaction quant à la marche et indique que s’il y a eu des casses et saccagements des intérêts français au Tchad, c’est dire que les Tchadiens en ont marre de la politique française au Tchad et donc, que la France à l’intérêt à reconsidérer sa politique dans le pays de Toumai.

« Notre marche a vu sortir plus d’un millier de Tchadiens qui en ont marre de la politique française au Tchad. Au vue de cela, la France est appelée à reconsidérer sa politique au Tchad. Cependant, il faut noter que notre marche à un itinéraire qui a été définit puis modifié par la Police nationale. Nous avons respecté l’itinéraire modifié et la marche s’est bien déroulée », se réjouit Me Max Loalngar.

Pour ce qui est de la question des casses par les jeunes des intérêts français après la marche, le coordonnateur des actions citoyennes décline toute responsabilité. « Notre marche a été faite sur un itinéraire bien défini donc s’il y a casse plus tard, c’est l’expression d’un ras-le-bol de la population car beaucoup sont outrés par ce qui se passe. Est-ce que la marche et les casses à Abéché, Ati et Faya sont aussi l’appel à la marche de Wakit Tamma ? Non ! Juste que les Tchadiens ont marre de l’ingérence française au Tchad », analyse Me Max Loalngar.