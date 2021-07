Marche de Wakit Tamma : Me Max Loalngar rejette l’itinéraire proposé par le gouvernement

La coordination des actions citoyennes rejette la modification de l’itinéraire de la marche par le gouvernement. Cette manifestation est pour adresser un message au conseil militaire de transition “yeux dans les yeux”, selon Max Loalngar, coordinateur dudit mouvement.







“Ce n’est pas de mon goût personnellement“, a rétorqué le coordinateur du mouvement Wakit Tamma, Max Loalngar après le communiqué du ministère de la sécurité autorisant la marche du mouvement citoyen. Il ajoute “je ne peux pas prendre une décision seul, donc demain on va se trouver avec les camarades pour analyser et décider”. En cause, l’itinéraire proposée par le gouvernement.



Le ministère de la sécurité a, dans un communiqué, autorisé la première marche du mouvement Wakit Tamma depuis l’avènement du CMT. Prévue initialement pour le 14 juillet par les initiateurs, la marche devrait se tenir sur trois axes : un groupe au terrain Fest’africa, un autre au rond point Adoum Tchéré et le troisième à Farcha avec pour destination finale la place de la nation. Mais le gouvernement a indiqué pour sa part que la marche aura lieu le 16 juillet avec un itinéraire modifié: rond-point Hamama vers le palais du 15 janvier. “Relativement à la date cela ne me pose pas de problème, c’est une date à une autre” fait savoir le coordinateur de Wakit Tamma. Ce qui le touche c’est l’itinéraire redéfini par le gouvernement. Pour lui, cela démontre que le gouvernement cherche à s’imposer. “Ce n’est pas comme ça qu’ils doivent procéder. Ils auraient pu nous appeler pour nous tenir informé qu’ils proposent un autre itinéraire. Et on aurait discuté ensemble pour trouver un autre itinéraire en tenant compte de l’argument qu’ils vont avancer“.



Pour les initiateurs, la marche vise à “passer un message au Conseil militaire de transition (CMT) yeux dans les yeux“. “Si ça dépend que de moi, on annule la marche et on fait un sit-in à la place de la nation parce qu’on veut être à deux pas du palais présidentiel pour qu’ils nous voient. Et s’ils osent tirer sur nous, qu’ils prennent la responsabilité de le faire”, déclare Me Max Loalngar.

Max Loalngar annonce que les membres du mouvement Wakit Tamma se regrouperont demain pour décider s’il faut ou non organiser cette marche.



Pour rappel, Wakit Tamma organise cette marche pour dénoncer la dévolution monarchique du pouvoir, la confiscation du pouvoir par le CMT, et les violations systématique des droits humains.