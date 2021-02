Manifestations : Masra Succès se réfugie à l’ambassade des États-Unis, Ibedou serait arrêté

L’initiateur de la “marche du peuple”, Masra Succès a trouvé refuge à l’intérieur de l’ambassade des États-Unis. Entre-temps, la Convention tchadienne de défense des droits de l’homme annonce l’arrestation de Mahamat Nour Ibedou.



Dans une vidéo publiée sur Facebook par Les Transformateurs, leur leader, Masra succès, accompagné par des manifestants et quelques leaders de la société civile sont restés devant l’ambassade des Etats-Unis au Tchad en chantant l’hymne national.



Ils ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène des éléments du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP). C’est ainsi que lui et ses compagnons ont trouvé refuge à l’intérieur de l’ambassade.



Quelques minutes plus tard, la Convention tchadienne de défense des droits de l’homme (CTDDH) annonce l’arrestation de Mahamat Nour Ibedou.



Le porte-parole de la Police nationale, Paul Manga, que nous avons eu au téléphone, indique que Masra Succès a déjà publié l’information, donc qu’il n’y a rien à dire. Au sujet d’Ibedou, il affirme qu’il ne maîtrise pas encore la situation. Il dit attendre un peu pour faire le point.

Pour rappel, quelques associations de la société civile et partis politiques ont appelé à une marche ce 6 février pour protester contre un 6e mandat du chef de l’Etat.

Pendant environ quatre heures, quelques quartiers de la ville ont été sous tension entre les manifestants qui brûlent des pneus et jettent des cailloux, et les forces de l’ordre qui ripostent par des tirs de gaz lacrymogène. Pour l’instant, le calme est revenu.