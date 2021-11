Mandoul : l’ex-gouverneure Diamra Betolngar passe la main au général Hissein Dakou

La gouverneure sortante du Mandoul, Diamra Betolngar, a passé service à son successeur, Hussein Dakou ce vendredi 12 novembre.



15 mois. C’est le temps qu’a passé Diamra Betolngar comme gouverneure de la province du Mandoul. Ce vendredi 12 novembre, elle passe le bâton de commandement à son successeur, le général Hissein Dakou, nommé le 21 octobre.

En 15 mois, l’ancienne gouverneure a présenté un bilan qu’elle juge satisfaisant. A son actif, les réalisations suivantes : l’obtention de deux groupes électrogènes 600 Kva offerts par le feu Maréchal Déby, l’achèvement de construction du nouveau château d’eau, deux éditions de remise des prix d’excellence aux meilleurs bacheliers de la province, la semaine nationale de la jeunesse, réalisation d’un champ expérimental de karité à Kol, dotation des véhicules aux autorités administratives par le ministère de l’Administration. “L’œuvre humaine n’est jamais parfaite. Je fais mes mea culpa pour mes manquements durant mon séjour et je pardonne aussi à tous mes détracteurs”, a déclaré Diamra Betolngar.

Pour le maire de la ville de Koumra, Guidimbaye Madjiro Christian, la gouverneure partante est une femme battante qui a géré la province du Mandoul avec dévouement et intelligence.



Procédant à l’installation du nouveau gouverneur, le ministre de l’Administration du territoire a présenté le général Hissein Dakou comme un homme expérimenté.

Le gouverneur entrant, général Hissein Dakou a été successivement commandant des forces du G5 Sahel, commandant du secteur 2 de la force mixte , commandant du groupement de la défense anti aérienne, directeur du bâtiment et de la réserve stratégique, directeur de service à la Présidence de la République … Cet homme expérimenté dans l’administration aura aussi pour tâches de lutter contre les fléaux qui gangrènent le Mandoul notamment : les mariages précoces, conflits agriculteurs-éleveurs et intercommunautaires, traite et exploitation des enfants …

Hissein Dakou de demander à la population, aux autorités administratives, militaires coutumières et religieuses d’apporter de soutiens nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

La province du Mandoul compte six départements, 15 sous-préfectures, 33 chefferies traditionnelles et 18 communes avec une superficie de 17 727 km2 et une population estimée à 118 527 habitants.