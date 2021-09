Mandoul: le ministère de la Santé publique renforce l’immunité des nomades à travers la vaccination

Immuniser les enfants nomades de 0 à 59 mois contre les maladies cibles du Programme élargi de vaccination (PEV) et les femmes enceintes contre le tétanos mais aussi dépister ceux-ci du VIH, de la tuberculose et cancer du sein est l’objectif de cette campagne d’activités de santé mixtes et intégrées au profit des pasteurs nomades de la province du Mandoul.

Le site retenu pour le lancement de cette campagne est le ferrick de Péni localité située à plus de 35 km de Koumra, province du Mandoul. Pour le préfet du département de Tar Al-Nass, Telro Claire Gadingar, cette campagne est bénéfique pour la communauté nomade, mais également pour toute la population.

Dr Mansoungaral Nassingar, délégué provincial à l’élevage et à la production animale de dire pour sa part que les gens doivent être vaccinés pour être immunisé contre les maladies.

Lançant les opérations de vaccination, la gouverneure de la province du Mandoul, Diamra Betolngar, indique que la politique du gouvernement en matière de santé vise à donner à toute la population des services de santé de qualité dans un contexte d’égalité et d’équité. C’est pourquoi, ajoute-t-elle, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et ses partenaires techniques et financiers ont fait des efforts importants pour l’amélioration de la couverture vaccinale. Malgré les efforts, observe la gouverneure, celle-ci demeure un défi pour la population nomade compte tenu de leur mobilité.

Notons que des moustiquaires imprégnées à l’insecticide seront aussi distribuées aux éleveurs.