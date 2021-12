Mandoul : le gouverneur Hissein Dakou en visite dans le département du Mandoul occidental

Le 12e gouverneur du Mandoul, Hissein Dakou séjourne dans le département du Mandoul occidental le mercredi 8 décembre 2021.

Alertés par la sirène, les habitants de Bedjondo sont massivement sortis pour accueillir le numéro 1 de la province du Mandoul dans leur circonscription. Le maire de la ville de Bedjondo Nguetola Yota salue la présence du gouverneur avec toute sa délégation avant de faire l’historique de sa ville.

D’après lui, Bedjondo est historiquement fondée vers 1912 par une colonne militaire basée à Kokaga (actuel Sarh) dirigée par Emil Gentil, érigée en sous-préfecture en 1980 puis chef-lieu du département en 2002. Il souhaite la bienvenue au général en ces termes :”vous êtes chez vous mon général” et demande à la population de prêter attention au message du gouverneur.

Le préfet du Mandoul occidental, Jacob Tobio Boukinawa, a, pour sa part, remercié le gouverneur d’avoir choisi ce département pour sa première visite après sa prise de fonction. Selon lui, ce département est créé par décret n°415/PR/PM/MADT/2002 du 17 octobre 2002, couvrant une superficie de 5 782km2 avec une population estimée à 180 000 habitants répartie dans trois sous-préfectures et quatre cantons, avec des activités basées sur l’agriculture, l’élevage et le commerce des bétails.

S’adressant à la population et aux autorités administratives et militaires, le gouverneur Hissein Dakou les a félicités d’avoir maîtrisé le récent conflit éleveurs-agriculteurs survenu à Narmbanga. Car, d’après lui, les autorités de la transition attachent du prix à la paix, la cohabitation pacifique, la sécurité des personnes et de leurs biens, la cohésion sociale, facteurs du développement durable. il promet, sur un ton sévère, que les instigateurs et auteurs de ce conflit répondront de leurs actes devant la loi.

La question de la violence basée sur le genre n’est pas passée sous silence lors de cette visite. Hissein Dakou met en garde contre les mutilations génitales féminines, le viol, le mariage précoce et la maltraitance des enfants. Il finit en appelant la population au respect des mesures barrières car la pandémie de Covid-19 refait surface.