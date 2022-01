Mandoul : le gouverneur Hissein Dakou en visite dans le département de Barh Sara

Après le département du Mandoul occidental, le gouverneur Hissein Dakou s’est rendu dans le département de Barh Sara ce jeudi.

Le maire de la ville de Moissala, Mouctar Madeko, a, dans ses propos, souhaité la bienvenue au gouverneur et sa délégation puis lui a adressé ses voeux les meilleurs pour l’année 2022. Selon lui, la visite du gouverneur marque un sentiment de confiance, d’assurance et d’espoir pour la résolution des multiples problèmes qui minent le développement de Moissala.



Le préfet du Barh Sara, Abdelkrim Sougour Moursal, a, pour sa part, présenté son département à la délégation. Le département du Barh Sara est créé par décret 415/PR/PM/MAT/02 du 02 octobre 2002. Il couvre une superficie de 21 000km2 subdivisé en quatre sous-préfectures et quatorze cantons. Les grands défis, d’après le préfet, restent les infrastructures. Le tribunal de grande instance est logé dans une vieille maison d’un particulier et les audiences sont tenues sous un arbre. Parlant des infrastructures, tous les services de l’État n’ont pas de local et les routes demeurent impraticables pendant la saison pluvieuse. Il sollicite la main forte du gouverneur pour résoudre les conflits agriculteurs-eleveurs.

Prenant la parole, le gouverneur Hissein Dakou a indiqué que son déplacement à Moissala vise à découvrir ce département et échanger avec les autorités administratives, militaires, religieuses…sur tous les problèmes qui minent le développement de ce département.

Le second objectif concerne la transmission du message du PCMT Mahamat Idriss Deby Itno sur la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs, l’éducation, la santé et la cohabitation pacifique sans oublier la sécurité. Car, le département du Barh Sara est frontalier avec la RCA d’où il y a nécessité de prendre des mesures de sécurité appropriées pour contrecarrer les fauteurs de troubles. Le gouverneur a insisté sur la cohabitation pacifique et la paix.