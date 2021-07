Mali : le Premier ministre présente son Plan d’action au Conseil national de transition

Le Premier ministre de transition malien, Choguel Kokalla Maïga, a présenté ce vendredi au Conseil national de transition (CNT) le Plan d’action de son gouvernement (PAG) avec quatre axes.

Le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l’organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l’adoption d’un pacte de stabilité constituent les quatre axes du Plan d’action du gouvernement.

Au cours de sa présentation devant les membres du CNT, le Premier ministre de transition a également donné des assurances sur plusieurs sujets cruciaux de la Feuille de route de la transition.

Evoquant le renforcement de la sécurité, M. Maïga a indiqué que son gouvernement s’engagerait à mettre “tous les moyens matériels et humains nécessaires à la disposition des Forces de défense et de sécurité (FDS) maliennes” afin de leur permettre de s’acquitter de leurs missions.

A cet effet, les actions prioritaires viseront à renforcer les effectifs des FDS, à moderniser leurs équipements et les infrastructures et à améliorer le parcours du recrutement, en passant par la formation, l’entraînement et l’aguerrissement.

M. Maïga a aussi donné des gages à la communauté internationale en ce qui concerne la volonté des autorités de transition de respecter tous les engagements pris par le pays, notamment la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (APR).

“Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre intelligente et la relecture de manière consensuelle de l’accord aux fins de son parachèvement”, a-t-il indiqué, tout en mettant l’accent sur “son appropriation collective et le renforcement de son caractère inclusif”.

Après avoir prêté serment devant la Cour suprême le 7 juin comme nouveau président de transition malien, Assimi Goïta a porté son choix sur Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre de transition.