Mali : le gouvernement annonce avoir déjoué un coup d’Etat

Par un communiqué officiel, le gouvernement malien annonce qu’un coup d’Etat a été déjoué dans la nuit du 11 au 12 mai.

Selon le communiqué signé par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, “dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens” a tenté un coup d’Etat dans la nuit du 11 au 12 mai 2022.

“Ces militaires étaient soutenus par un Etat occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali”. Le gouvernement du Mali condamne “avec la dernière rigueur” cette “indigne atteinte” à la sureté de l’Etat dont l’objectif visé est “d’entraver, voire d’annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays” et le retour à un ordre constitutionnel, “gage de paix et de stabilité.

Le gouvernement malien informe que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Il indique en outre que les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice.