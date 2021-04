Mali : des élections présidentielle et législatives annoncées pour février 2022

Selon RFI, les autorités maliennes de transition ont annoncé des élections présidentielle et législatives pour le 27 février 2022. C’est une annonce du ministre de l’Administration territoriale , le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Il a indiqué, cité par RFI, que ce double scrutin s’inscrit “dans le cadre strict du respect de la durée de la transition, c’est-à-dire 18 mois“. D’éventuels seconds tours se dérouleront en mars 2022.

En rappel, après le renversement en août 2020 du président Ibrahim Boubacar Keita, un gouvernement de transition, composé de civils et militaires, dirige le Mali. Sous la pression de la communauté internationale, notamment la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), les nouvelles autorités ont donné un délai d’un an et demi pour organiser des élections.