Mahamat Moctar Ali se déclare candidat au poste de président du RDP

POLITIQUE – Mahamat Moctar Ali a déposé sa candidature au poste de président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), ce mercredi 8 décembre.

Bientôt, la tenue des assises de la 7e Convention ordinaire du parti Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) du feu Lol Mahamat Choua. Et la succession du président sortant Allahou Taher est ouverte. Ce mercredi 8 décembre 2021, Mahamat Moctar Ali s’est déclaré candidat en remettant son dossier au comité d’organisation de la 7e convention. « J’ai l’honneur de présenter ma candidature au poste de président national du parti en application des articles 13 des Statuts et 44 du règlement intérieur du parti », a déclaré le candidat face à la presse.

En prenant l’initiative, Mahamat Moctar Ali dit “mesurer les défis à surmonter face à la situation difficile que traverse le parti depuis la fin de la 6e Convention.” Pour lui, sa candidature est motivée par le désir de donner un sang neuf au parti. “Il faut forger une alternance véritable au sein du parti afin que la jeunesse puisse s’initier tôt à l’exercice de la gestion politique du mouvement pour assurer la relève et partant perpétuer l’œuvre entreprise par leurs ainés ».

Le candidat déclaré entend, s’il est élu, bâtir un RDP rassemblé, soudé, confiant, conquérant, réconcilié avec lui-même sans exclusion.