Mahamat Idriss Déby reçoit le ministre français des Affaires étrangères au Qatar

En visite depuis hier à Doha au Qatar, le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby a reçu ce lundi le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian.

Selon la présidence, la coopération entre le Tchad et la France et d’autres sujets d’intérêt commun étaient au centre de cet entretien. “Cet entretien entre le Président de la République, le Général de Corps d’Armée, Mahamat Idriss Deby Itno et le chef de la diplomatie française a permis d’évoquer, les forts liens de coopération entre N’Djaména et Paris mais aussi le processus de transition au Tchad et la sécurité dans le Sahel. Pendant plus de deux quarts d’heure, ils ont épilogué sur ces préoccupations partagées”, peut-on lire sur le site de la présidence de la République.

La même source indique que les relations de coopération entre les deux pays sont “au beau fixe et le Chef de l’Etat s’est félicité du soutien de la France au processus de transition en cours au Tchad”. Et de poursuivre que “le Président de la République, le Général de Corps d’Armée, Mahamat Idriss Deby Itno, a expliqué dans le moindre détail, les avancées du processus politique qui voit la participation de toutes les sensibilités tchadiennes”.

Jean Yves Le Drian est sorti de cette audience rassuré des efforts fournis par les autorités tchadiennes dans le cadre du processus de transition amorcé par le pays depuis le décès brutal du Maréchal du Tchad, en avril dernier, conclut la présidence tchadienne.