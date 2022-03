Lutte contre les incendies : le patronat et la chambre de commerce proposent d’exonérer des taxes l’importation des extincteurs et caméras de surveillance

Une rencontre entre le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le maire de la ville de N’Djamena, le patronat et la chambre de commerce a eu lieu ce samedi 5 février. La question des incendies sur différents marchés a été au centre des échanges.

A l’intervalle de dix jours, des incendies ont ravagé des marchés à N’Djamena et à l’intérieur du pays faisant des dégâts matériels importants. Ce phénomène devenu inquiétant a été à l’ordre du jour de la réunion qu’a tenu le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin avec le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun et le vice-président de la chambre de commerce, Brahim Goukouni ce samedi 5 mars. D’après le ministre, la situation mérite une attention particulière sur la dimension économie, impôt, taxe, et douane pour aider la mairie et les victimes.

« Le maire, le patronat et la chambre de commerce nous ont édifié sur la question. Quelles sont les pistes d’enquête sur ces incendies ? La sécurisation des marchés, la règlementation en terme d’ouverture et de fermeture, les questions liées à la prévention, etc. ont abordées », a indiqué le ministre.

D’autres réunions sont prévues sur les détails près sur la situation. « Mais déjà pour prévenir, il est proposé que l’Etat puisse exonérer l’importation de tout ce qui est matériel de lutte contre l’incendie tel que l’extincteur ainsi que des caméras de surveillance et de la protection”, a rapporté Tahir Hamid Nguilin. Il est aussi proposer de doter la mairie avec des fourgons anti-incendie.

Sur la question d’indemnisation des commerçants victimes de ces incendies, l’équipe a proposé que des exonérations soient accordées lors du prélèvement des impôts ou patentes. La prochaine réunion va être déterminante, souligne le ministre.