“L’usage excessif des pesticides appauvrit le sol et expose les agriculteurs à plusieurs maladies”, Ibrahim Allawadjingar

L’utilisation des pesticides dans le Salamat est très en vogue. Son utilisation expose les agriculteurs et les consommateurs à de sérieux problèmes de santé, selon le chef de base phytosanitaire, Ibrahim Allawadjingar.

Ces produits hautement chimiques destinés à lutter contre les parasites animaux ou végétaux, utilisés au Salamat depuis les années 1990, ne sont pas sans conséquence sur l’homme et son environnement. L’année dernière, un agriculteur est mort dans le champ à cause des pesticides.

Le non-respect de dosage appauvrit le sol impactant considérablement la production dans le Salamat. « La production baisse d’une année à l’autre. A l’époque un hectare peut donner au-delà de 20 à 25 sacs de mil contre 5 à 6 sacs de nos jours », rapporte un cultivateur.

Selon l’agriculteur Mahamat Ousmane Lago rencontré dans son champ, l’usage des pesticides est à l’origine de la disparition de certaines espèces d’herbes, la dégradation graduelle des surfaces cultivables…

Ahmat Adam Alhassan, un autre agriculteur, fait noter que les conséquences sur la santé de l’homme ne sont pas négligeable : l’utilisation de pesticides sans protection aucune peut entraîner une mort subite ou lente.

« Nous connaissons des personnes qui ont perdu l’ouïe, devenues des sourds-muets. Du point de vue alimentaire, les graines que l’on récolte sont fragilisées et n’ont plus le même poids qu’avant. La boule que l’on prépare ne peut plus durer et on n’a plus ce qu’on appelle boule morte par le passé. C’est plutôt une pâte blanche molle qui ressemble à un mélange de produits toxiques nuisibles », explique l’agriculteur.

Pour le chef de base phytosanitaire de la province du Salamat, Ibrahim Allawadjingar, la qualité de pesticide recommandée est du genre organophosphoré pour lutter contre les ennemis des cultures ; des insecticides pour lutter contre les insectes et les fragicides contre les maladies.

Par contre les herbicides sont proscrits dans le domaine d’intervention de la protection des végétaux. Ce dernier rendra le sol pauvre par son utilisation abusive donc prohibée.

Le chef de base phytosanitaire du Salamat indique que les insecticides homologués employés sont tels que le deltaméthrine (deltox), le chorpyriphos- etyl (farine) et les fongicides tels que le Mancozèbe, calthio, etc. Pour lui, l’avantage de pesticides recommandés c’est de réduire les dégâts causés par les ennemis de cultures et de limiter les infestations des cultures. Le tout, permet un rendement optimal sinon meilleur.

Ibrahim Allawadjingar de poursuivre que les pesticides sont parfois dangereux à l’usage à savoir : sont toxiques pour les hommes, les animaux et les plants s’ils sont utilisés abusivement. En plus, les pesticides peuvent laisser des traces dans les fruits et dans le sol pouvant contaminer le consommateur, la faune et la flore.

Ces produits importés de la République de Chine et du Cameroun ont, selon lui, des conséquences sur la santé humaine ou animale, les pesticides engendrent de l’intoxication par l’absorption dermale (via la peau), par l’indigestion d’aliments ou des eaux contaminées.

Par conséquent, les hommes et les animaux doivent être tenus à l’écart des surfaces en cours de traitement ou récemment traitées, recommande-t-il.

Des aliments destinés aux animaux doivent être stockés séparément des pesticides pour éviter la contamination. Enfin s’assurer de la manipulation de port des équipements de protection individuelle.

Cependant, pour éviter les risques causés par les pesticides sur l’environnement, il faut observer certaines règles qui sont entre autres :

– Ne pas transporter les pesticides ayant les fuites ;

– Ne pas travailler quand il y a un grand vent car le vent peut amener la dérive loin du périmètre à traiter ;

– Respecter la dose à employer ;

– Détruire et ne pas réutiliser les emballages ou les récipients des pesticides ;

– Ne pas faire un traitement dans une zone où les cours d’eaux, les puits, les étangs sont à proximité ;

– Ne jamais laisser les produits phytosanitaires (pesticides), ni les équipements de protection sans une surveillance ;

– Ne pas verser le fond ou les restes des pesticides dans les zones de ruissellement des eaux ou les cours d’eaux.