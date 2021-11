L’Union européenne prévoit près de 120 millions d’euros pour la transition au Tchad

Du 16 au 17 novembre, le Premier ministre Pahimi Padacké Albert, accompagné de cinq membres du gouvernement et des conseillers, a séjourné à Bruxelles dans le cadre de la mission de haut niveau pour la mobilisation des ressources en vue de financer la feuille de route de la Transition. Il a rencontré différents hauts responsables de l’Union européenne pour les informer des avancées et des défis de la transition.

Dans le cadre de son nouveau programme de coopération 2021-2024, l’Union européenne programme en effet une enveloppe de 280 millions d’euros pour le Tchad, dont 120 millions pour la transition, 100 millions comme nouvelles ressources pour appuyer la Transition. 18,5 millions de ressources non utilisées dans le portefeuille du Fond européen de développement vont également être orientés dans le panier commun mis en place par le gouvernement et les Nations-Unies, sous la supervision technique du PNUD. Cette enveloppe couvre aussi bien l’appui budgétaire, l’assistance technique que les secteurs prioritaires liés à la jeunesse et à la femme.

L’Union européenne s’est montrée attentive au plaidoyer de la délégation tchadienne, notamment la nécessité d’un appui d’urgence pour la réussite de la transition en cours. Le Haut Représentant pour la Politique extérieure et le vice-président de la Commission européenne Josep Borrell a rassuré la délégation de la ferme volonté de l’UE d’accompagner le Tchad dans cette phase délicate de son histoire.

J’ai reçu aujourd’hui une importante délégation menée par le Premier Ministre du #Tchad @AlbertPadacke.



L’UE soutient la transition en cours; les avancées doivent se poursuivre afin de faire de cette transition un succès. #AUEU @Cherif_MZ @IDoubragne pic.twitter.com/l7hZzHzcUM — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2021

Le Premier ministre Pahimi Padacké Albert a rappelé à chacun des interlocuteurs rencontrés à Bruxelles l’impérieuse nécessité de disposer des ressources dans les délais prévus par le chronogramme de la feuille de route. Car, dit-il “pour garantir la réussite du Dialogue national inclusif, la rédaction de la Constitution et son adoption par référendum constitutionnel, et enfin la tenue des élections générales“, tout défaut de ressources ou le retard dans leur mise à disposition constitueraient des freins au respect de l’agenda.

La mission du Premier ministre qui a séjourné 72 heures à Bruxelles en Belgique, capitale de l’Union européenne, avait trois objectifs clés pour la réussite de la transition. Il s’agit de :

Exposer les progrès réalisés par le Gouvernement du Tchad sous le Leadership du Président Mahmat Idriss Deby Rappeler les progrès en direction des groupes politico-militaires avec le comité technique spécial dirigé par l’ancien Président Goukouni Weddeye Rassurer les partenaires de la disponibilité et de l’engagement du gouvernement de transition avec le CMT de conduire à bon port cette transition pour instaurer une paix durable et le retour à l’ordre constitutionnel au Tchad.

Cette visite de haut niveau marque le début d’une campagne de mobilisation des ressources à fait savoir le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne. A ce titre, les partenaires bilatéraux et multilatéraux sont invités, à travers le Basket Fund ( panier commun) ou d’autres mécanismes, à appuyer le Tchad à réussir sa transition en cours a-t-il conclu. Le Premier ministre et sa délégation rejoindront N’Djamena dans la journée du jeudi 18 novembre.