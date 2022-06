L’Union européenne envisage l’envoi de trois missions militaires en Afrique de l’Ouest pour contrer l’expansion russe

Face au sentiment anti-français qui se développe dans certains pays et la Russie qui tente de gagner du terrain en Afrique, l’Union européenne annonce le déploiement de trois missions militaires pour contrer le pays de Vladimir Poutine qui devient une menace pour les intérêts de l’Union.

En Afrique de l’Ouest, l’Union européenne envisage l’envoi de trois missions militaires pour contrer la Russie. Ce projet fait suite à la suspension de ces missions de formation au Mali et en République centrafricaine, selon un document du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), intitulé : « Revue stratégique globale de l’EUTM Mali et l’EUCAP Sahel-Mali 2022 » et daté du 25 mai 2022.

Ce document révélé par « EUobsever », un site d’information qui se concentre principalement sur la politique des institutions de l’Union européenne, précise que l’UE souhaite installer ces missions au Niger, au Burkina Faso et dans « l’un des pays côtiers du Golfe de Guinée ».

Étant donné que les autorités nigériennes ont déjà demandé à l’UE de créer un « centre d’excellence en matière de logistique et de maintenance dans les environs de Niamey », le Niger sera le premier pays à accueillir l’une de ces trois missions.

Dans le Golfe de Guinée, le document de SEAE fait mention de la création d’une « empreinte militaire limitée dans un État côtier identifié » qui accueillerait les formateurs militaires de l’Union européenne.

Cette revue informe aussi de la nécessité de maintenir un « minimum » de présence militaire au Mali pour «ne pas créer un vide qui pourrait être exploité au détriment des intérêts de l’UE ».