(lu)Le Tchad remplace le Burkina Faso à la tête du groupe des pays membres de l’initiative en faveur du coton

L’Ambassade, la mission permanente du Tchad en Suisse, par un communiqué de presse, annonce la désignation du Tchad à la présidence du groupe des pays membres de l’initiative sectorielle en faveur du coton (C-4).

De fait, l’Ambassadeur Ahmad Makaïla, de la mission permanente du Tchad en Suisse, succède à l’Ambassadeur Dieudonné Désiré Sougouri du Burkina Faso, à la tête du groupe des pays membres de l’initiative en faveur du coton (C-4). La présidence tchadienne est placée sous le signe de l’action, du volontarisme et de l’optimisme.

Le Tchad, en assurant cette présidence du groupe des pays membres de l’initiative en faveur du coton (C-4), souhaite insuffler une dynamique positive en ce qui concerne la véritable place du coton africain sur la scène commerciale multilatérale et de lui donner plus de visibilité et ce, malgré le contexte difficile, indique le communiqué.

L’une des actions immédiates de la présidence du Tchad, selon les termes du communiqué, c’est la mobilisation autour de la conférence des partenaires en faveur des pays du C-4, pour soutenir la reconstruction de leur secteur coton, suite à la pandémie de Covid-19 et de ses effets persistants sur la chaîne d’approvisionnement.

Aussi, faut-il rappeler que la question du coton sera examinée dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) suivant deux axes. D’abord, dans le cadre des reformes commerciales pour traiter les subventions et le niveau élevé des obstacles au commerce pour le coton. Ensuite, dans le cadre de l’assistance fournie au développement de la filière dans les pays en développement et les PMA.