L’UFDD dément la défection de ses membres

Dans un communiqué rendu public ce jour, 24 janvier, l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD) dément la défection de ses membres.

D’après le porte-parole de l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), Assileck Halata Mahamat, le mouvement rebelle n’a enregistré aucune défection dans son rang. “L’élément nommé Youssouf Habré est un orpailleur et est exclu de l’UFDD depuis 2010 pour trafic fallacieux“, indique le communiqué. D’après le document, ces supposés éléments de l’UFDD qui ont accompagné Youssouf Habré, sont des bandits, des orpailleurs, des coupeurs de route. “L’UFDD apporte un démenti formel et précis sur le ralliement du 23 janvier“, écrit le porte-parole.

L’UFDD dit s’inscrire dans la logique du dialogue que les autorités de transition envisagent organiser. Le groupe indique sa disponibilité à participer au pré-dialogue des politico-militaires au Qatar.

En rappel, dans la journée du 23 janvier, un groupe de personnes, avec à leur tête Youssouf Habré, se réclamant de l’UFDD, a rallié Mao dans le Kanem.