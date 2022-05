L’ONAPE organise une journée porte-ouverte aux jeunes de la commune du 8ème arrondissement

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a organisé mardi une journée porte-ouverte au profit des jeunes à l’occasion de l’inauguration de son bureau annexe de la commune du 8ème arrondissement.

L’ONAPE vise à travers cette journée portes ouvertes à faire connaître davantage ses services aux demandeurs d’emploi et aux entreprises. « La problématique de l’emploi reste toujours d’actualité dans le monde entier et plus particulièrement dans notre pays le Tchad » s’alarme le directeur général de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko.

La journée portes ouvertes destinée aux demandeurs d’emploi de la commune du 8ème arrondissement permet à l’ONAPE de se rapprocher de ses partenaires et d’être la croix de transmission entre les acteurs du marché de l’emploi.

Sadick Brahim Dicko d’exhorter les jeunes à venir massivement à cette journée porte-ouverte qui va s’étendre sur une semaine afin de saisir les opportunités qui s’offrent à eux.