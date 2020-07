Logone Occidental : le départ du Gouverneur Adago est mal apprécié par la population

Politique – La population de Moundou dans son ensemble est profondément touchée par la mutation du Gouverneur Adago Yacouba au Guéra. C’est ainsi que les différents collectifs des artistes, des jeunes et des Eleveurs et agriculteurs ont organisé une cérémonie en son honneur ce vendredi 17 juillet. Ils lui ont témoigné leur gratitude en lui décernant des attestations pour le travail bien fait.

Le changement intervenu, il y a quelques jours au niveau des unités administratives n’a pas fait que des heureux. La mutation du Gouverneur de la Province du Logone Occidental M. Adago Yacouba n’est pas du goût de tout le monde. Après une année passé aux manettes de cette Province, ce vieux routier de l’administration a laissé bonne impression, contrairement à ses prédécesseurs. Il a pris beaucoup d’initiatives pour insuffler une nouvelle dynamique à la ville de Moundou qui est tombée depuis quelques années dans la décrépitude avancée. Cet administrateur selon plusieurs témoignages a œuvré positivement à instaurer la paix et la cohabitation pacifique entre les éleveurs et agriculteurs. Il a remis de l’ordre à la Commune de Moundou, victime d’une gestion opaque. Pour les uns, le Président de la République aurait dû le laisser parachever les nombreux chantiers qu’il a entamés mais malheureusement, il l’a muté au Guéra. Pour d’autres, il y a trop de problèmes là-bas alors, il est allé en apôtre de la paix. M. Adago est parti pour ramener le calme et la sérénité et ensuite rétablir la confiance entre l’administration et les administrés. Un troisième groupe souhaite son retour à la tête de la Province après avoir éteint le feu dans cette province.

Pour témoigner leur reconnaissance au Gouverneur Adago Yacouba, le collectif des artistes de la Province du Logone Occidental, les responsables des éleveurs et agriculteurs et les jeunes cadres ressortissants de ladite Province ont organisé une cérémonie qui a regroupé presque tout le gotha du Logone occidental. Cette cérémonie a été ponctuée par quelques laïus. D’abord, le collectif des artistes par la voix de son représentant M. Hassan Togmbaye Ballet s’est exprimé pour magnifier les actes positifs posés par le Gouverneur Adago Yacouba en une année. Son implication personnelle dans la gestion de la commune de Moundou a permis d’injecter du sang neuf à cette ville. Le représentant des éleveurs et agriculteurs M.Moussa Alkhali a embouché la même trompette pour vanter les mérites du Gouverneur sortant qui s’est investi personnellement dans la résolution des différends qui mettent à rude épreuve la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs.

Pour le représentant des jeunes cadres du Logone Occidental M. Mbairam Alladoum, le Gouverneur Adago est un homme pétri d’expériences. Il a mis effectivement cela au service de la population du Logone Occidental. C’est un administrateur hors pair qui va quitter dans quelques jours pour la Province du Guéra dans le centre du pays. Le laps de temps qu’il a passé nous a été utile, c’est pourquoi les jeunes cadres du Logone occidental lui disent mille fois mercis et lui souhaitent bon vent. Ensuite, ils lui ont tour à tour remis des attestations sous les salves d’applaudissement du public qui a envahi la résidence pour la circonstance. Des chansons composées en l’honneur du Gouverneur pour avoir redoré le blason de la ville de Moundou ont agrémenté la soirée.

Le Gouverneur qui se dit très ému par cette marque de reconnaissance, a rappelé que quand il prenait fonction, il avait promis qu’il allait s’investir corps et âme dans le développement mais aujourd’hui le devoir l’appelle pour une autre Province. Il a en peu de temps fait des réalisations, cela est à mettre à l’actif des instructions du Président de la République, le Maréchal Idriss Deby Itno. Il a félicité ses collaborateurs qui l’ont accompagné dans cette noble tâche. Grâce à ses initiatives que les bassins de rétention ont été réaménagés, la réparation en cours de 900 lampadaires dans la ville de Moundou, la réhabilitation de certains bâtiments tombés en désuétude, l’assainissement, la liste n’est pas exhaustive. Le Gouverneur a exprimé son regret de ne pas pouvoir réussir à faire réintégrer les employés licenciés de la Mairie. Il n’a pas oublié de faire un clin à l’endroit des entreprises de la place qui ont bien collaboré avec ses soins. Il a fini par lancer un vibrant appel aux cadres de la Province de mettre de côté leurs égos surdimensionnés et de travailler pour le développement de leur Province.