Logone Occidental : fin d’un atelier en faveur des élus locaux sur l’élaboration de budget participatif

Le secrétaire général du département de Lac Wey Tordjibaye Ngaourba a clôturé le 25 novembre 2022 à Moundou, les travaux de l’atelier organisé par le Ministère de l’administration du territoire et de la bonne gouvernance au bénéfice des acteurs locaux sur le budget participatif.

Cinq jours d’échange ont permis aux acteurs locaux venus des communes de la zone méridionale de renforcer leur capacité dans la mise en œuvre de la décentralisation à la base.

À la fin des travaux les participants recommandent au ministère de l’administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance de multiplier les ateliers de formation sur l’élaboration du budget participatif au profit des élus locaux; d’allouer régulièrement aux communes les subventions; rendre effectif le fond de dotation de fonctionnement et de transférer les ressources financières nécessaires aux communes pour leur fonctionnement.

Dans son discours de clôture le secrétaire du département de Lac Wey, Tordjibaye Ngaourba a souligné que l’atelier intervient au moment ou les hautes autorités du pays n’ont ménagé aucun effort pour redynamiser l’administration publique tchadienne à travers les collectivités territoriales décentralisées.

Être acteur de la décentralisation c’est avoir une vision large et partagée sur la gestion administrative en général et financière des collectivités autonomes en particulier poursuit Tordjibaye Ngaourba qui espère que ces travaux induiront des changements dans les capacités en matière d’élaboration, de gestion du budget communal et de l’implication des citoyens dans la gestion des affaires de la collectivité autonome.