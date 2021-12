Les Nations Unies réaffirment leur soutien aux élections en Libye

Les Nations Unies ont affirmé lundi leur soutien aux élections générales en Libye prévues pour la fin du mois, rapporte Xinhua.

La nouvelle conseillère spéciale du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams, a déclaré que l’ONU soutenait les efforts des responsables électoraux libyens pour organiser des élections générales le 24 décembre.

Mme Williams a émis ces remarques lundi lors d’une réunion avec Emad Al-Sayeh, président de la Haute Commission électorale nationale, à Tripoli, capitale libyenne, selon la Mission d’appui des Nations Unies en Libye.

Arrivée dimanche à Tripoli, Mme Williams dirigera les efforts de médiation et les engagements avec les parties prenantes libyennes, régionales et internationales pour poursuivre la mise en œuvre des trois volets du dialogue intra-libyen, et soutiendra la tenue d’élections présidentielles et parlementaires en Libye.

Plus de 2,5 millions d’électeurs libyens ont reçu leur carte d’électeur et devraient élire un président lors des élections du 24 décembre, conformément à la feuille de route adoptée par le Forum du dialogue politique libyen parrainé par les Nations Unies.

Mme Williams a constaté que le nombre de cartes d’électeur “envoyait un message fort selon lequel le peuple libyen aspire au changement et à la démocratie”.

Les élections législatives libyennes, qui devaient initialement se tenir le même jour que le scrutin présidentiel, ont été reportées à janvier 2022.