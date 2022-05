Les membres du gouvernement instruits à une gestion efficiente des « maigres ressources » de l’État

Dans une circulaire datée de ce 25 mai, le Premier ministre de transition exige des membres du gouvernement une minimisation de leurs déplacements à l’extérieur.

« Depuis un an, notre pays sort d’une crise sur le plan économique et financier. Les effets de cette crise sont encore là, plus que perceptibles. Le contexte de la transition nous oblige à une gestion efficiente et efficace des maigres ressources publiques », interpelle le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert.

Dans ce contexte, ajoute-t-il, même si le pays ne peut vivre en autarcie, « il est évident que nous devons donner une priorité absolue aux actions intérieures au profit de nos concitoyens, en minimisant nos déplacements à l’extérieur ».

Il instruit donc les membres du gouvernement de faire preuve de « parcimonie » dans la gestion, tant des missions ministérielles à l’extérieur que celles des structures placées sous leur tutelle. « Vous devrez donc faire preuve de rigueur et de sélection dans la signature des notes de présentation que vous soumettez à l’intention du chef du gouvernement ».

Pour compter de ce jour, recadre-t-il, seules les missions statutaires planifiées avec intérêt avéré pour le Tchad seront autorisées. Par ailleurs, « faire supporter les charges d’une mission à un organisme sous tutelle ne saurait constituer un argument de faveur ».