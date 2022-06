Les Lamy Fortains et N’Djaménois appellent les Tchadiens au ”Lingui’’, la philosophie du vivre ensemble harmonieux    

L’Association des Lamy Fortains et N’Djaménois appelle par un point de presse organisé par son président ce mardi 28 juin 2022, à la paix et à la cohabitation entre les habitants de la cité capitale.

Les Lamy Fortains et N’Djaménois constatent que ces derniers temps, les populations de N’Djamena ont perdu les bonnes habitudes. Ils se haïssent et « l’expression de la solidarité humaine a disparu dans nos quotidiens », regrette le président de l’Association, Hissein Banaye.

Pourtant, les N’Djaménois ont vécu par le passé dans le respect de la diversité culturelle, religieuse – une vie basée sur la philosophie du ”Lingui’’ poursuit le président.

Face aux multiples discours de haine et d’égoïsme qui sont amplifiés par les réseaux sociaux, L’Association des Lamy Fortains et N’Djaménois sort de son silence. ‘’Les termes vulgaires et honteux n’encouragent pas du tout à la construction de la cité capitale multiculturelle’’.

« L’intolérance, les propos violents ont pris le pas sur la tolérance, sur le pardon. Les discours égoïstes, la confusion des genres dans les langages politiques sont devenus la nouvelle forme d’expression » déplore Hissein Banaye.

L’Association des Lamy Fortains et N’Djaménois dans son rôle de catalyseur de paix cherche à travers cette sortie à semer l’entente dans les familles, entre les voisins, dans les quartiers et les arrondissements.

Les Lamy Fortains invitent par la même occasion les politico-militaires en pourparlers à Doha à revenir à des meilleurs sentiments sur les conditions de leur participation au dialogue national inclusif.