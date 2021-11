Les étudiants tchadiens vivant au Kenya plaident pour la création d’un consulat

Les étudiants tchadiens vivant au Kenya rencontrent des difficultés à obtenir le visa, la carte de séjour. Lors du passage des ministres de la Réconciliation et de la Femme le 3 novembre à Nairobi,au Kényan, ils ont plaidé pour la création d’un consulat.





Depuis quelques temps, les étudiants tchadiens vivant au Kényan peinent à avoir des documents administratifs, tels que le visa, la carte de séjour. Lors du passage de deux ministres tchadiens notamment celui de la Réconciliation et de la Femme, de la protection de la petite enfance à Nairobi, la capitale Kényane, les étudiants ont rencontré les deux autorités.



Une rencontre qui a permis aux étudiants d’expliquer les difficultés administratives et académiques qu’ils rencontrent. Pour faciliter leur séjours, Ils ont plaidé pour la construction d’un consulat.





“Nous sommes surpris que notre pays soit toujours méconnu par certaines autorités kenyanes. Si le gouvernement pouvait ne serait-ce que créer un consulat honoraire afın d’aider la communauté tchadienne dans ce sens, et établir une relation entre les deux ministères en charge de l’enseignement supérieur”, a indiqué le représentant des étudiants, Béramgoto Alexis.



Le ministre d’État chargé de la réconciliation Acheik Ibni Oumar a promis de transmettre fidèlement ces doléances à son collègue des affaires étrangères de l’intégration africaine et de la diaspora. Il a rassuré à l’association des étudiants qu’une suite sera donnée. La ministre de la Femme et de la protection de la petite Enfance, Amina Priscille Longoh n’a pas manqué de prodiguer des conseils aux étudiants tout en réaffirmant son soutien auprès de ces derniers.



La République du Kenya compte de nos jours une centaine d’étudiants tchadiens repartis dans plusieurs villes du pays. La communauté tchadienne vivant au Kenya est sous la responsabilité de l’ambassade du Tchad en Ethiopie qui gère par ailleurs tous les pays de l’Afrique de l’Est.