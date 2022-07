Les États-Unis demandent aux membres du CMT de ne pas se présenter aux prochaines élections

La chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Tchad, Ellen Thorburn, demande aux membres du Conseil militaire de transition (CMT) de « tenir » leurs « engagements » à ne pas se présenter aux prochaines élections. Une déclaration faite le 1er juillet, à l’occasion de la célébration de l’accession de son pays à l’indépendance.

Au cours de l’année dernière, indique la diplomate, l’engagement des États-Unis s’est concentré sur la garantie d’une transition politique comprenant un dialogue national, une nouvelle constitution et des élections crédibles, transparentes et opportunes qui mènent à un régime civil. « Le nouveau départ du Tchad doit suivre la volonté du peuple, et il est de la responsabilité du Conseil militaire de transition (CMT) de tenir ses engagements envers les citoyens du Tchad, y compris que les membres du CMT ne se présenteront pas aux prochaines élections et que le CMT adhèrera à une période de transition rapide, avec des élections démocratiques comme marque de succès du travail du CMT », interpelle Ellen Thorburn.

Les États-Unis souhaitent que cette transition « réussisse ». Reconnaissant le travail « difficile » mais « gratifiant » accompli en vue de l’achèvement du pré-dialogue de Doha, le pays partage son attente du démarrage du dialogue national. « Avec tant d’éléments de la société tchadienne impliqués dans le dialogue et des générations de centres de pouvoir bien ancrés qui rivalisent pour obtenir des concessions qui leur sont favorables, pour réparer les erreurs du passé ou pour conserver le pouvoir, les pourparlers échoueront si chaque partie ne garde pas à l’esprit l’aspect national du dialogue », prévient Ellen Thorburn.