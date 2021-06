Les employés tchadiens d’Exxon Mobil entrent en grève

Les employés de la société pétrolière Exxon Mobil sont en grève depuis vendredi. L’échec des discussions entre le personnel et la direction du major américain qui compte quitter le Tchad en vendant ses actifs à l’entreprise britannique Savannah Energy est à l’origine de ce débrayage.

Le rachat des actifs d’Exxon Mobil qui exploite le pétrole de Doba depuis 2003 par Savannah Energy a provoqué l’ire des employés qui ne sont pas situés sur leur avenir. Un mot d’ordre de grève a été lancé suite au refus de négociations du major américain sur les conditions de sa séparation avec ses employés.

Depuis l’annonce de la grève du personnel, un tiers de la production pétrolière est suspendu depuis ce vendredi.

Les employés tchadiens ne sont pas rassurés sur l’avenir au regard du profil de la toute jeune entreprise britannique qui cherche à racheter les actifs d’Exxon Mobil dans le bassin de Doba. Ils souhaitent percevoir leurs droits sociaux avant le rachat.

« Nous avons exprimé nos revendications en six points, que nous avons transmis à la direction. Mais malgré la médiation de deux membres du gouvernement et de l’inspection du travail, nous n’avons essuyé que du mépris et avons décidé d’agir », expliquent les employés grévistes à nos confrères de RFI.