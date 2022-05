Les conseillers nationaux donnent leur accord pour la réhabilitation des sous-préfectures

La 17ème séance plénière du Conseil national de transition (CNT), a été présidée hier lundi 16 mai, par le premier vice-président dudit Conseil, Mahamat Saleh Makki. Était face aux conseillers, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Cherif. Ce dernier était assisté par la Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Rachelle Walmi.

A l’ordre du jour de cette plénière, qu’est venu défendre Mahamat Béchir Chérif, deux projets de loi. Le premier portant modification de l’ordonnance n°017 du 7 juin 2019, déterminant les principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire de la République du Tchad. Et le second, la modification de la loi n°006/PCMT/2021 du 6 octobre 2021, portant restructuration des unités administratives et des collectivités autonomes.

En effet, à l’issue du deuxième forum national inclusif de 2020, il a été décidé de la réhabilitation des sous-préfectures, supprimées lors du 1er forum et entérinées par l’ordonnance n°017/PR/2018 du 7 juin 2018, déterminant les principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire de la République du Tchad. C’est dans cette optique, que le premier projet de loi est initié, selon le ministre d’Administration du territoire, pour privilégier la cohésion sociale, l’harmonie dans le vécu quotidien et le vivre ensemble des populations locales en vue de faciliter le développement local et le rapprochement de l’administration des administrés.

“Ce projet de loi comporte deux articles structurés afin de permettre au gouvernement, d’administrer les unités administratives à travers ses représentants“, explique Mahamat Béchir Chérif.

Pour ce qui du second projet de loi, les participants au deuxième forum national inclusif, avaient décidés de la suppression des sous-préfectures, lors du 1er forum. Cependant, après évaluation des recommandations du 1er forum, les forces vives de la nation, ont décidé de la réhabilitation des sous-préfectures au 2ème Forum. Pour le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Chérif, ce 2ème projet de loi, a pour but de réhabiliter les sous-préfectures et réaménager certaines unités administratives afin de faciliter la gestion administrative et surtout permettre au gouvernement de résoudre un certain nombre de problèmes liés au découpage administratif.

Ainsi, après examen de l’ensemble des documents mis à la disposition des conseillers nationaux et au vu des réponses apportées par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Chérif, à toutes les préoccupations des conseillers, le Conseil National de Transition, a adopté les deux projets de loi