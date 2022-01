« Les conclusions du dialogue permettront de parvenir à la refondation de la nation tchadienne », Dr Haroun Kabadi, SG du MPS

A l’occasion d’une rencontre avec le regroupement des partis de gauche, ce 22 janvier, le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut ( MPS ), Dr Haroun Kabadi, se dit optimiste quant aux conclusions du dialogue.

« A travers cette présence massive, je mesure toute l’importance et la charge symbolique de l’intérêt manifeste que nous accordons au dialogue », s’enthousiasme le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Dr Haroun Kabadi.

Pour lui, le dialogue va permettre de refonder le Tchad, à travers un retour à l’ordre constitutionnel, à la mise en place de nouvelles institutions « adaptées » au contexte socio-politique du pays, et à l’organisation des élections « démocratiques ».

Au groupement des partis de gauche, allié au MPS, le SG de l’ex-parti au pouvoir leur demande de parler d’une « seule voix » au dialogue. « En vous proposant de prendre part à cette rencontre, mon désir le plus ardent est de faire de notre alliance, une véritable force de proposition capable de porter notre projet politique de façon cohérente et coordonnée, pour réaliser le rêve de grandeur, de l’émergence et de la prospérité de notre pays », lance Dr Haroun Kabadi.

Dr Haroun Kabadi se dit confiant de la coopération entre le MPS et le groupement des partis de gauche. « Je sais que nous sommes confiants en l’avenir (…) Nous avons l’obligation de montrer sans cesse que notre alliance est toujours forte car elle est taillée dans le roc de nos sacrifices et acquis communs ».