Les cinq conditions d’un vrai dialogue

Le Tchad compte organiser en fin d’année un dialogue national. Lors de l’atelier sur le rôle et les missions des médias dans le processus du dialogue national inclusif organisé par la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) du 25 au 26 août, le père Ludovic Lado, Directeur général du CEFOD a fait une communication sur le thème : “Les vertus du dialogue”.

Pour le Directeur général du CEFOD, Ludovic Lado, les différentes initiatives de dialogue au Tchad ont échoué parce qu’ “on parle beaucoup mais on ne dialogue pas“. Il souligne pourtant que le dialogue est nécessaire. Car, “Quand on ne débat pas, on se bat”. Il invite donc à ne pas se lasser de dialoguer.

Ludovic Lado a énuméré cinq conditions d’un vrai dialogue.