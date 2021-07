Les Chefs d’État du G5 Sahel prennent acte de l’engagement du CMT de tenir des élections libres et transparentes dans la période de 18 mois

Les chefs d’Etat du G5 sahel se sont penché lors du 5ème sommet extraordinaire tenu vendredi par visioconférence sur la situation au Tchad marquée par la transition depuis le décès du maréchal Idriss Deby Itno en avril dernier au champ de bataille.

Selon le communiqué final des travaux du 5ème sommet extraordinaire du G5 Sahel, les Chefs d’Etat ont pris acte de l’engagement des autorités du Conseil militaire de transition de tenir dans la période de transition de 18 mois, de nouvelles élections démocratiques, libres et transparentes.

Les Chefs d’État du G5 Sahel ont appelé la communauté internationale à soutenir et à accompagner les régimes de transition au Mali et au Tchad pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel et l’instauration de la paix et de la stabilité, gage d’un développement durable.