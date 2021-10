Les chefs d’Etat du Burkina et du Niger plaident pour une lutte commune contre le terrorisme

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue du Niger Mohamed Bazoum ont tous prôné lundi, à Ouagadougou, la mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme.

S’exprimant à l’ouverture des travaux entre les deux délégations, le président burkinabè a soutenu que l’un des axes de coopération qu’il faut renforcer reste la question sécuritaire.

“Nous devons plus que jamais approfondir les synergies d’actions et mutualiser davantage nos efforts et nos forces en vue de vaincre le terrorisme à nos frontières communes”, a déclaré le président burkinabè, précisant que le Burkina Faso et la République du Niger partagent, au plan international, les mêmes préoccupations face aux grandes questions sous-régionales et internationales de l’heure telles que la gouvernance mondiale, la paix et la sécurité internationales, ainsi que la lutte contre le terrorisme.

“Il conviendrait d’examiner ensemble notre coopération au sein des instances de lutte contre le terrorisme et de promotion de développement”, a-t-il ajouté insistant sur la nécessité de tenir régulièrement les commissions mixtes qui permettent de suivre les décisions et qui constituent un cadre d’approfondissement du champ des relations entre les deux pays.

Le président nigérien, Mohamed Bazoum, a déclaré que le Burkina Faso et le Niger doivent se mettre “pour faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés, et en particulier le terrorisme”.

“La zone des deux frontières est une zone particulièrement animée ces derniers temps par des groupes terroristes en manque de base dans cet espace, et je pense qu’il est plus que jamais dans notre intérêt, que nous mutualisions nos moyens et que nous engagions une action décisive pour les empêcher de disposer de ces bases”, a-t-il ajouté.

Le président du Niger est arrivé dimanche avec une délégation pour une visite de travail de 48 heures au Burkina Faso.