Les Chancelleries occidentales et l’UA préoccupées par la situation que traverse le parti Les Transformateurs

Par un communiqué conjoint, la délégation de l’Union européenne et les Ambassades d’Allemagne, d’Espagne, de France, et des Pays-Bas, ainsi que les Ambassades des Etats Unis, du Royaume Uni, de la Suisse et du Bureau de liaison de l’Union africaine au Tchad, expriment leur préoccupation suite aux événements survenus le vendredi 9 septembre 2022, ainsi que la semaine précédente, autour du siège d’un parti politique.

Pour les différentes Chancelleries et organisations internationales, en cette période, le dialogue doit être plus que jamais privilégié pour construire l’avenir du Tchad par un processus de transition inclusif.

Les signataires dudit communiqué rappellent leur attachement à l’exercice des libertés publiques, dans le respect des principes de l’Etat de droit et des lois de la République.

“Nous encourageons à la poursuite des efforts de médiation engagés en vue de la participation de tous les acteurs au Dialogue National Inclusif et Souverain, seule voie possible pour contribuer à la construction d’un avenir commun”, ont-elles écrit.