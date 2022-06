Les avocats suspendent leur grève

Après trois semaines de grève, l’Ordre national des avocats du Tchad reprend temporairement avec les activités. Ce, après la libération des leaders de Wakit tamma le 6 juin.

La décision a été prise ce mercredi 8 juin à l’issue de l’assemblée extraordinaire tenue par l’Ordre national des avocats du Tchad. L’Ordre a enclenché la grève pour dénoncer l’arrestation de deux de ses membres impliqués dans l’organisation d’une marche pacifique le 14 mai.

Pour le Bâtonnier, président du conseil de l’ordre, Me Djerandi Laguerre Dionro, si au regard de tout, le tribunal a passé outre pour rendre une telle décision (Ndlr, condamnation à 12 mois de prison avec sursis avec 100 000 F CFA d’amende et 10 000 000 F CFA de dommage et intérêt), cette affaire sera portée à la cour d’appel et pour cela, il faut reprendre les activités pour faire appel. « Comme la Cour d’appel a un pouvoir de cassation pour examiner la décision, écouter les arguments et de rendre une décision, nous estimons que la Cour d’appel va purement et simplement annuler la décision du tribunal », clarifie-t-il. Pour lui, il faut reprendre le plus rapidement possible les activités afin que la procédure d’appel monte plus vite. Cependant, conclut Me Djerandi Laguerre Dionro, après la décision de la Cour d’appel, une autre assemblée générale est prévue pour analyser la décision de ladite cour.