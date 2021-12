Les autorités civiles et militaires se forment sur les enjeux humanitaires

Les autorités civiles et militaires sont en atelier de formation, ce vendredi, 3 décembre. Cet atelier est axé sur « les enjeux humanitaires ». C’est une initiative du gouvernement tchadien en partenariat avec la coordination du système des Nations-Unies au Tchad.

Comprendre les enjeux humanitaires pour mieux faire face aux demandes humanitaires est une urgence. L’objectif de cet atelier de deux jours sur les enjeux humanitaires, organisé par la coordination du système des Nations-Unies au Tchad en partenariat avec le ministère de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale répond à cette urgence.

L’atelier « vise à renforcer le cadre de collaboration et de partenariat entre les différents humanitaires, les responsables étatiques et les forces de défense et de sécurité, à travers des communications et des discussions sur les principes qui guident l’action humanitaire, les principes de partenariat, le droit international humanitaire… », explique Violette Kakyomya, coordinatrice humanitaire pour le Tchad.

En plus des humanitaires et quelques responsables ministériels, cet atelier a mobilisé les acteurs civils et militaires de dix provinces du pays. Cela, « pour assurer une meilleure collaboration sur le terrain et pour assurer l’accès humanitaires aux communautés affectées », souligne le ministre de l’Economie, de la planification du développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne.