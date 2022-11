Les anciens politico-militaires menacés d’expulsion des hôtels à la fin de ce mois

Le ton était monté d’un cran ce lundi à l’Assemblée nationale, entre les anciens politico-militaires et le Président du Conseil National de Transition, Haroun Kabadi. Les premiers, menacés d’expulsion des hôtels demandent à connaître leur sort. Mais le PCNT leur a sèchement demandé de s’adresser plutôt au gouvernement.

A la suite de l’accord de paix de Doha, 45 politico-militaires ont regagné le pays et ont participé au Dialogue National Inclusif (DNIS). Aujourd’hui, nombre d’entre les politico-militaires, logés dans des hôtels ou appartements dans la capitale, tirent le diable par la queue. Ils ont vingt (20) jours pour libérer les hôtels. Ce qui a indigné l’un des anciens politico-militaires, Ndolassam Takilal, lors de l’installation des nouveaux conseillers. Il a attiré l’attention du Président du Conseil National de Transition sur leur sort.

« Nous sommes 45 politico-militaires à être venus à N’Djaména à la suite de l’accord de paix de Doha et nous avons participé au DNIS. Aujourd’hui, nous sommes à l’Assemblée nationale où nous représentons nos frères anciens politico-militaires. Nous sommes venus de l’extérieur du pays et il n’est pas normal que nous n’ayons pas de moyens roulants. Aussi, on nous demande de quitter nos hôtels à la fin du mois. Donc il faut qu’on nous trouve des endroits pour nous loger et des moyens roulants pour nous permettre d’accomplir notre mission », déclaré le nouveau conseiller national Ndolassem Takilal.

Pour lui, ils ne sont plus des jeunes garçons pour regagner leurs familles respectives donc il faut qu’une solution ou une alternative leur soit trouvée afin de ne pas être expulsé des hôtels. « Il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions pour notre relogement car nous sommes tout à fait d’accord que nous ne pourrons pas vivre éternellement à l’hôtel. Sinon nous tous avons nos maisons à Paris, à Doha ou même ailleurs où chacun est venu », enchaîne Ndolassem Takilal.

Pour lui, il est vrai que l’hôtel coûte cher mais il n’est pas question de les abandonner parce qu’ils ont regagné le bercail. « En plus, nous apprenons qu’il y a les moyens roulants qui ont été loués pour nous mais nous ne les voyons pas. Nous irons dormir devant la Présidence si seulement nous ne sommes pas relogé ou aidé pour avoir d’autres logements. Ainsi, les Qataris qui ont permis l’accord de paix vont voir que nous sommes dans la rue », fait-il entendre.

Mais il n’a pas eu une réponse à ses attentes de la part de Haroun Kabadi qui lui a sèchement répondu que « ce n’est pas le Conseil National de Transition qui les a amenés à N’Djaména mais le gouvernement. Adressez-vous au gouvernement ».