Les 15 dates qui ont marqué l’actualité en 2021 au Tchad

CHRONOLOGIE – Election présidentielle, mort du maréchal, prise de pouvoir par le Conseil militaire de transition, l’accord de Koumra, assassinat, manifestations…Retour sur les 15 dates qui ont marqué l’actualité tchadienne en 2021.

Comme les autres années, en 2021, des nouvelles (bonnes et mauvaises) se sont enchainées sans répit au Tchad.

Le 11 avril 2021-Election présidentielle

Ce jour-là, le monde avait le regard fixé sur le Tchad. C’est le jour où les Tchadiens sont appelés aux urnes pour élire celui qui aura la destinée du pays pour les six années à venir. Chose étonnante, la population n’est pas sortie en masse comme souhaiter et les bureaux de vote étaient quasi-vide des votants. C’est aussi ce même jour que les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) ont commencé leur offensif dans le nord du Tchad.

Le 20 avril 2021- La mort du président Idriss Déby Itno

Alors que les combats entre les rebelles du Fact et l’Armée nationale étaient rudes à plus de 300 kilomètres de N’Djaména, un groupe de 15 généraux, avec à sa tête le général des corps d’armées Mahamat Idriss Déby, annonce à la télévision nationale que le maréchal Idriss Déby Itno n’est plus ; qu’il est mort au combat, arme en main. A l’annonce de cette nouvelle, c’est le Conseil militaire de transition qui prend systématiquement le pouvoir.

Le 23 avril 2021-Les obsèques du maréchal président

Trois jours après l’annonce de son décès, le corps du président tchadien sera exposé dans un cercueil à la Place de la nation à quelques pas du palais présidentiel. C’était un moment d’émotions et de grands discours des présidents français, congolais…

Le 27 avril 2021-Manifestations violentes à N’Djaména et dans quelques villes du Tchad

Quatre jours après l’inhumation du maréchal, les Tchadiens qui voulaient manifester leur mécontentement pendant son règne avaient trouvé en sa disparition une occasion de rompre avec le système MPS, en réclamant le retour à l’ordre constitutionnel et en disant « non » à l’ingérence française dans la gestion politique du Tchad. Le drapeau français a été brulé lors des manifestations qui ont eu lieu à N’Djamena et dans d’autres provinces. Conséquences, au moins cinq personnes tuées, mais la coordination des actions citoyennes « Wakit tama », parle de plus de dix morts, sans compter les arrêtés.

Le 02 mai 2021-Nomination d’un gouvernement de transition

La machine de la transition est mise en place avec la nomination, le 02 mai, du gouvernement composé de 41 membres. Il a à sa tête Pahimi Padacké Albert qui joue le rôle du premier ministre.

Le 20 mai 2021 – La ministre de l’Enseignement supérieur, Lydie Béassemda est faite otage par les étudiants

Alors qu’elle est partie avec une délégation pour constater les conditions d’études des étudiants, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Lydie Béassemda, a été prise en otage au campus de Toukra. Résultat, deux véhicules de la délégation ministérielle brûlé celui du président de l’université sont brûlés. Plusieurs étudiants ont été arrêtés dans cette affaire.

Le 15 août 2021-La première vague des réfugiés camerounais arrive au Tchad

Ce jour-là, plus de 10 000 réfugiés camerounais sont arrivés au Tchad, suite aux violents affrontements entre deux communautés, au Nord du Cameroun.

Le 24 septembre 2021-Nomination des membres du Conseil national de transition

C’est le dernier organe de transition à être mis en place par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Ce Conseil national de transition est constitué de 93 membres. Il a pour mission de suivre et de contrôler l’exécution par le gouvernement des décisions et orientations du Conseil Militaire de Transition. ;

-de veiller à la défense et à la promotion des droits de l’homme et des libertés;

-d’examiner et d’adopter le projet de constitution et les textes législatifs;

-le mandat du Conseil National de Transition prend fin dès l’installation d’un parlement élu.

Le 04 octobre 2021- Signature du pacte social

L’adoption de ce pacte social par le gouvernement et les syndicats vise à instaurer un climat social apaisé, propice à l’émergence, notamment à travers une amélioration significative des conditions de travail et de vie des populations en général et des travailleurs en particulier.

Le 16 octobre 2021-Accord de Koumra pour la réparation civile

C’est un accord signé entre les autorités traditionnelles et religieuses de la ville de Koumra pour la réparation civile, en cas d’accident ou d’homicide volontaire. Six jours après sa signature, l’accord a été annulé par le ministre de l’Administration du territoire. Et le 25 octobre, la gouverneure de Koumra qui a rendu officiel cet accord est sautée de son poste.

Le 05 décembre 2021-Arrivé de la deuxième vague des réfugiés camerounais

Cette deuxième arrivée explique le retour des violences à Kousséri, une sous-préfecture camerounaise. Elle fait gonfler le nombre des réfugiés camerounais au Tchad à plus de 30 000 personnes, constituées majoritairement des femmes et des enfants.

5 décembre 2021 – Retour au bercail de quatre activistes

C’est aussi ce même jour que quatre activistes, à savoir Makaila Nguebla, Abel Maïna, Habib Ben et Hisseine Dagga Tahirou, ont regagné le Tchad, après plusieurs années d’exil, en France.

Le 09 décembre 2021-Assassinat d’un colonel avec des conséquences sur la famille de l’ex-première dame Hinda Deby Itn o. Nassouradine Khamis, c’est le nom de ce colonel qui a été froidement assassiné. Son assassinat a créé des ennuis à la famille de l’ex-première dame Hinda Déby Itno. Le domicile de son grand-frère a été attaqué en répresailles.

o. Nassouradine Khamis, c’est le nom de ce colonel qui a été froidement assassiné. Son assassinat a créé des ennuis à la famille de l’ex-première dame Hinda Déby Itno. Le domicile de son grand-frère a été attaqué en répresailles. Le 13 décembre 2021-Le sultan de N’Djaména Kachallah Kasser meurt

Ce sultan décédé à 76 ans, a succédé à son neveu Abbou Haoua Mahamat Chanko depuis 1986. Il laisse derrière lui 20 enfants et plusieurs petits fils. Son fils a été désigné comme son successeur.

Le 29 décembre 2021-Le président du Conseil militaire de transition annonce le recrutement de 5000 jeunes à la Fonction publique

C’est à l’occasion de la cérémonie de clôture du deuxième forum national de la jeunesse du Tchad que le président du CMT Mahamat Idriss Déby a fait cette promesse à la jeunesse tchadienne.

Ces quelques faits recensés sont visiblement ceux qui ont marqué l’actualité au Tchad, durant les 12 mois écoulés.