Le Tchad va ratifier l’accord pour l’établissement d’Africa Finance Corporation

Persuadé des retombées certaines de l’adhésion du Tchad à l’Africa Finance Corporation (AFC), le ministre que de la Prospective économique et de Partenariats internationaux, Moussa Batraki, a saisi la représentation nationale pour l’examen du projet de loi portant ratification de l’accord pour l’établissement d’AFC. C’est l’objet de la plénière de ce mercredi 16 novembre, à l’Assemblée nationale.

Le contexte actuel est marqué par les difficultés d’accès aux financements innovants et la promotion des investissements directs étrangers dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’aménagement du territoire, du plan directeur d’industrialisation et de diversification économique, composantes essentielles du Plan national de développement.

De ce fait, les avantages à l’adhésion du Tchad à l’Africa Finance Corporation (AFC), sont d’une importance capitale pour booster l’économie du Tchad, selon Moussa Batraki, auteur de la saisine des conseillers nationaux afin de ratifier l’accord pour l’établissement. « Les interventions de l’AFC permettront à l’Etat et aux investisseurs privés de mobiliser plus efficacement des ressources financières adaptées pour la réalisation des différents projets économiques et des infrastructures de développement », a avancé le ministre de la Prospective économique et de Partenariats internationaux, Moussa Batraki.

« L’Africa Finance Corpration finance les études de faisabilités et les projets d’investissements. Elle promeut les partenariats publics et privés, la mobilisation de l’épargne publique, le financement direct et joue également le rôle de conseiller financier et de pool de financements », informe le ministre de la Prospective économique et de Partenariats internationaux, défendant le projet de loi.

L’AFC, pour mémoire, est une institution financière multilatérale, fondée en 2007, par des Etats africains et des investisseurs publics et privés. Elle dispose d’une connaissance spécialisée dans le secteur prioritaire des ressources naturelles, de l’énergie, des transports et logistiques, des télécommunications et des industries lourdes.

Pour Moussa Batraki qui a convaincu les conseillers locaux à donner leur feu vert pour le projet de loi portant ratification de l’accord pour l’établissement d’Africa Finance Corparation (AFC), les interventions de cette dernière permettront à l’Etat et aux investisseurs privés de mobiliser plus efficacement des ressources financières adaptées à la réalisation des différents projets économiques et des infrastructures de développement.

« C’est une adhésion et le Tchad n’a rien à perdre. Depuis 2007, le Tchad attendait voir si c’est une institution crédible ou pas. Après cette durée, il est temps de s’engager puis que la crédibilité est là, au lieu de perdre le temps à parler, il faut mieux aller de l’avant afin que notre pays puisse trouver de quoi pour appuyer son développement », réponds Moussa Batraki à propos de la crédibilité d’ACF à certains conseillers nationaux encore pessimistes.

Sur les 197 conseillers nationaux, 140 étaient présents à la plénière, et 57 absents. Le projet de loi a été adopté par 125 voix pour, 6 abstentions, 5 non votants et 4 contres.