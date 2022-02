Le Tchad, un bon élève dans le projet SWEDD

La mission de supervision et de plaidoyer de haut niveau qui séjourne à N’Djaména du 15 au 16 février a eu une réunion avec les ministres tchadiens impliqués dans la mise en œuvre du projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) ce mardi, 15 février.

Évaluer les réalisations faites durant le projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD), mesurer les engagements du gouvernement tchadien et ses partenaires techniques et financiers, sont les principaux points qui ont guidé cette réunion entre le gouvernement et ses partenaires du système des Nations unies.



Il ressort de cette réunion que le projet SWEDD est un succès, au regard des multiples réalisations qu’il a permis de faire au Tchad, notamment dans le domaine de la planification familiale, la lutte contre les violences basées sur le genre et l’autonomisation des femmes.



A titre illustratif, le coordonnateur national du SWEDD, Youssouf Aware Neissa, précise qu’en “matière de la scolarisation des filles, 4 550 filles sont prises en charge, avec un taux de maintien de 98%. Et en ce qui concerne le renforcement du pouvoir économique, 203 filles sont formées dans le domaine de l’énergie renouvelable”.

“Les résultats étaient très intéressants que nous sommes passés de 36 millions de dollars pour quatre provinces à 45 millions de dollars pour douze provinces”, se réjouit le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



Il faut savoir que le Tchad qui fait partie des six premiers pays où le projet est implanté, cherche grâce à ses résultats satisfaisants, à faire bénéficier l’ensemble de ses provinces, car actuellement il n’y a que 12 sur 23 qui sont bénéficiaires.